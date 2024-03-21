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    16:34, 21 Март 2024 | GMT +6

    Продвижение культа знаний в обществе обсудил Президент с главой центра «Стратегия» Гульмирой Илеуовой

    Президент принял главу Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмиру Илеуову
    Фото: Акорда

    Президент принял руководителя Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмиру Илеуову, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На встрече с членом Национального курултая, социологом Гульмирой Илеуовой были обсуждены актуальные проблемы общественной жизни.

    Особое внимание было уделено реализации предложений, высказанных на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В частности, была подчеркнута важность продвижения среди молодежи таких ценностей, как трудолюбие и профессионализм. Была отмечена актуальность формирования национальной буржуазии, вносящей значимый вклад в развитие Казахстана. Кроме того, в ходе беседы было указано на необходимость укоренения в обществе культа знаний и инновационного мышления, внедрения принципов «Закон и порядок» и «Социальная справедливость» в целях повышения конкурентоспособности нации.

    Гульмира Илеуова высказала свои предложения, касающиеся дискуссии вокруг государственных символов, а также взаимодействия госорганов с неправительственными организациями.

     

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Общество Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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