Президент принял бизнес-омбудсмена Каната Нурова

Как сообщил Канат Нуров, из 3275 поступивших обращений предпринимателей о нарушении их прав по 1759 (53,7%) были приняты положительные решения. Общая сумма предотвращенных потерь для бизнеса составила более 20 млрд тенге. В целом, число обращений снизилось на 12%, что связано с эффективностью института административной юстиции.

Во исполнение поручений Главы государства основное внимание было сосредоточено на выявлении и устранении излишних административных барьеров для бизнеса.

Бизнес-омбудсмен также высказал ряд предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. По индивидуальным кейсам Уполномоченным были направлены обращения в соответствующие регулирующие и правоохранительные органы.

В завершение встречи Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего усиления мер по защите прав предпринимателей и дал ряд поручений, нацеленных на разрешение системных проблем в рамках реализации Стратегии защиты предпринимательства.

