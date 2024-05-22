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    18:38, 21 Май 2024 | GMT +6

    Президент принял акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая

    нұрдәулет қилыбай
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем ряд актуальных задач. В частности, предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона, включая создание новых производств и «точек роста». Особого внимания требует развитие туризма, а также строительной и транспортно-логистической отраслей.

    Глава государства отметил важность комплексных мер по модернизации коммунальной инфраструктуры. Акиму поручено ускорить ремонт и модернизацию инфраструктуры Мангистауского атомного энергетического комбината и предприятия «Каспий жылу, су арнасы», обеспечивающих теплом и питьевой водой Актау и близлежащие населенные пункты. Для ликвидации дефицита воды необходимо увеличить мощность опреснительного завода «Каспий» и ввести в эксплуатацию дополнительные объекты водоснабжения за счет частных инвестиций.

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Акимы Мангистауская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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