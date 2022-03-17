Президент презентовал политические изменения, которые улучшат жизнь граждан - Талгат Нургожин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В своём обращении к народу Казахстана Глава государства подробно рассказал о планируемых политических, экономических и социальных изменениях в стране, акцентировав внимание на повышении благосостояния простых граждан. Такое мнение высказал ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению ректора, сегодня страна входит в активную фазу реформ и изменений.

«Жаңа Қазақстан (Новый Казахстан) - это не просто лозунг, это конкретные цели и задачи, которые были озвучены народом и услышаны властью, а теперь исполнительной ветви власти поставлены конкретные поручения для реализации этой идеи. Безусловно, те политические изменения, презентованные сегодня Президентом, станут толчком к улучшению жизни всех граждан страны», - уверен ректор КазНМУ Талгат Нургожин.

По его словам, Послание Президента народу Казахстана было наполнено идеями решения проблем внутри страны. Однако, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на Казахстан оказывает влияние и геополитическая ситуация в мире. Главная же задача казахстанцев и власти страны- сохранить целостность и независимость нашей страны.

«Сегодня меняется весь мир, и власть действительно не имеет права на медлительность при принятии решений. Задачи и цели, озвученные сегодня Президентом, должны быть исполнены общими усилиями. За будущее страны несут ответственность все граждане, мы с вами не должны стоять в сторонке от политических изменений. Патриотизм и любовь к родине начинается с простого, и сегодня мы должны это осознать и действовать на благо Нового Казахстана. Уверен, что наша молодежь, наши студенты- будущие медики станут драйвером этих реформ», - отметил Талгат Нургожин.