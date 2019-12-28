Президент, премьер-министр и глава МИД Пакистана выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Президент Пакистана Ариф Алви, премьер-министр этой страны Имран Хан и министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей вчера под Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел Пакистана.

Президент, премьер-министр и министр иностранных дел Пакистана выразили свои соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой под Алматы, в результате которой погибли 12 человек и несколько десятков пострадали.

В посланиях к своим коллегам президент и премьер-министр Пакистана выразили солидарность с правительством и народом Казахстана, разделяя скорбь и боль своих казахских братьев и молясь за скорейшее выздоровление раненых, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Напомним, вчера борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет «Fokker-100» по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение . Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании «Bek Air» приостановили по всем направлениям.