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    11:07, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент прекратил полномочия сенатора Аскара Шакирова

    Президент прекратил полномочия сенатора Аскара Шакирова
    Фото: из открытых источников

    Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Шакирова Аскара Оразалиевича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Шакиров Аскар Оразалиевич родился 2 февраля 1956 года в Караганде. Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, очную адъюнктуру Академии МВД СССР. Кандидат юридических наук. Владеет английским и китайским языками.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла I класса.

    С 1978 по 1992 годы работал в системе Министерства внутренних дел СССР.

    С 1992 года – заведующий отделом, заместитель начальника, начальник Договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан, член коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С 1995 по 1996 годы - Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Корее.

    С марта по апрель 1996 года – Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С 1996 по 1998 годы - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

    С 1998 по 2004 год – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индии.

    С августа 2004 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

    С февраля 2006 года по июнь 2007 года – председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

    С сентября 2007 года Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан.

    27 сентября 2012 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Уполномоченным по правам человека.

    4 сентября 2017 года избран на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан на пленарном заседании Сената Парламента РК по представлению Президента РК.

    13 августа 2019 года Указам Главы государства назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

    2 сентября 2019 года избран заместителем председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

    24 января 2023 года Указам Главы государства был назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан. В Сената возглавлял комитет по международным отношениям, обороне и безопасности.

    Теги:
    Сенат Отставки
    Автор
    Ринат Дусумов
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