Президент представил новый план реформ – Аида Балаева о Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева прокомментировала Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сути, Президент представил план новых реформ, который объединяет комплекс решений по самым актуальным проблемам государства и общества. Эти вопросы волнуют многих людей, они обсуждаются озвучиваются, и тем самым так или иначе находятся на слуху у каждого. То есть, на примере Послания Президента мы с вами видим, насколько эффективно работает концепция «слышащего государства». Во-вторых, Глава государства обозначил основные направления общегосударственных мер, выделив одиннадцать крупных блоков – это экономика, госуправление, территориальное развитие, цифровизация, образование, здравоохранение, экология, правоохранительная система, социальная политика, формирование новых общественных ценностей и тема политических реформ», - сказала Аида Балаева во время круглого стола по обсуждению Послания.

По ее словам во всех этих сферах предстоит большая работа.

«Но самое важное – эта работа будет проходить в условиях пандемии коронавирусной инфекции, что требует консолидации общества вокруг идей и основных положений нынешнего Послания Президента. Если остановиться на ключевых моментах, то серьезные инициативы были выдвинуты в общественно-политической сфере», - подчеркнула министр.

Она отметила такие направления, как дальнейшее развитие местного самоуправления путем прямых выборов сельских акимов или же вывод на качественно новый уровень общественного контроля, который показал свою эффективность во время пандемии.

«Особый акцент был поставлен на блоке вопросов, касающихся правоохранительной системы прав человека в отдельности. Кроме того, очень важный шаг был сделан в сфере развития регионов – отныне территориальное развитие страны будет основано преимущественно на специфике регионов», - заключила А. Балаева.

Напомним, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.