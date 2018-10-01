Президент предложил религиозным лидерам выступить с обращением к мировому сообществу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев призвал религиозных лидеров выступить с обращением к мировому сообществу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы достаточно используем огромный потенциал, который заложен в нашем с вами устремлении по обеспечению мира на земле. Необходимо выходить на новый уровень взаимодействия. Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров, религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства предложил выступить с обращением к мировому сообществу.

«Предлагаем всем духовным лидерам обратится к мировому сообществу, к людям, государствам с призывом о мире и безопасности. Его можно было бы облечь в форму фетвы и других посланий, обращений, согласно практики каждой религии», - резюмировал Нурсулта Назарбаев.

Отметим, в Астане проходит шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

В работе Съезда принимают участие представители более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и др. VI Съезд состоит из двух пленарных сессий и четырех секционных заседаний. Темами дискуссий на секционных заседаниях являются: «Манифест «Мир. XXI век», как концепция глобальной безопасности», «Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества», «Религия и глобализация: вызовы и ответы», «Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма».