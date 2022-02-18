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Президент предельно четко ответил на актуальные вопросы – Аманжол Алтаев

18 Февраля 2022 14:05
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Президент предельно четко ответил на актуальные вопросы – Аманжол Алтаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский акын и айтыскер Аманжол Алтаев прокомментировал интервью Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Думаю, народ получил ответы на волнующие вопросы. Президент предельно четко ответил на актуальные вопросы. Например, касательно январских событий. Глава государства подчеркнул, что надо защитить права людей», - сказал Аманжол Алтаев в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По его мнению, интервью поможет укрепить доверие народа к власти.

«Уверен, что данный диалог поспособствует большему доверию к власти со стороны людей. Думаю, народ остался доволен ответами Президента. Они помогли дать разъяснение многим моментам общественной жизни страны», - заключил айтыскер.


Фото: muftyat.kz


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#Президент Казахстана   #Интервью Президента РК 17.02.2022  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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