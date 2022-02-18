Президент предельно четко ответил на актуальные вопросы – Аманжол Алтаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский акын и айтыскер Аманжол Алтаев прокомментировал интервью Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, народ получил ответы на волнующие вопросы. Президент предельно четко ответил на актуальные вопросы. Например, касательно январских событий. Глава государства подчеркнул, что надо защитить права людей», - сказал Аманжол Алтаев в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По его мнению, интервью поможет укрепить доверие народа к власти.

«Уверен, что данный диалог поспособствует большему доверию к власти со стороны людей. Думаю, народ остался доволен ответами Президента. Они помогли дать разъяснение многим моментам общественной жизни страны», - заключил айтыскер.

Фото: muftyat.kz