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Президент поставил задачу переформатировать работу Правительства - Даурен Абаев

30 Января 2020 21:40
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Президент поставил задачу переформатировать работу Правительства - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Правительства поставлена задача переформатировать его работу. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА « Казинформ».

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«Президент выступил с очень содержательным докладом. Упор был сделан на вопросы финансов, экономики и благосостояния граждан. Ключевая мысль Главы государства заключалась в том, чтобы переформатировать работу Правительства. Понимаете, любая бюрократическая машина, по мере своего развития, начинает обрастать каким-то функциями, различными полномочиями, какие-то внутренние вопросы, в том числе административного характера усиливаются. Поэтому, Президент говорит, что нужна встряска, нужны новые подходы, смелые шаги. Может быть, как он сам сказал, через колено», - сказал Д.Абаев.

Министр отметил, что Президент поставил срок до мая разработать краткий план работы Правительства на среднесрочный период, и это станет серьезным заделом в реализации продуманных и результативных реформ.

Напомним, 24 января в Нур-Султане прошло расширенное заседание Правительства с участием Главы государства. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады Премьер-Министра РК Аскара Мамина и членов Правительства по итогам прошлого года и планам на текущий 2020 год.

Глава государства отметил, что настало время перезагрузки подходов Правительства к достижению стратегических целей. «Надо признать: темпы реализации реформ замедлились. Этот факт констатируют международные и отечественные эксперты. Считаю важным подготовить программу глубоких, возможно, радикальных реформ экономики страны. Нам нужен новый экономический курс , который даст четкое видение ключевых проблем и методов их решения», - подчеркнул Президент РК на расширенном заседании Правительства.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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