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    Президент посетил выставку ремесленников в Таразе

    3 Февраля 2023, 20:57

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил выставку ремесленников Жамбылского региона в историко-культурном комплексе «Көне Тараз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент ознакомился с изделиями мастеров прикладного искусства общественного объединения инвалидов «Шебер шаңырақ», ассоциации ремесленников Жамбылской области «Өшпес мұра», ассоциации «Объединение ремесленников», дома моды «Асыл-Дизайн» и других организаций.

    29 ремесленников представили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия.

    В представленной Касым-Жомарту Токаеву инсталляции «Киіз үй» были продемонстрированы мастер-классы для молодежи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака и т.д.

    На выставке также были показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.

    Недавно Тараз получил сертификат о включении во Всемирный список городов ремесленников.



    Фото, видео: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Жамбылская область Культура История Казахстана Видео Общество
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