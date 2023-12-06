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    14:35, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Президент посетил спорткомплекс в селе Актюбинской области

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Рабочая поездка Главы государства в Актюбинскую область началась с посещения спорткомплекса в селе Саржансай Мартукского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    На объекте общей площадью 1048 квадратных метров функционируют кружки по нескольким видам спорта.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел зал вольной борьбы и зал по мини-футболу. Затем он побеседовал с юными спортсменами. Глава государства отметил важность занятий спортом для полноценного развития личности, особенно для молодежи.

    Президент подчеркнул, что у футбола большое будущее, поэтому развитию этого вида спорта будет оказываться необходимая поддержка.

    Сегодня, 6 декабря Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область. Президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами

    Теги:
    Спорт Футбол Токаев Касым-Жомарт Актюбинская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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