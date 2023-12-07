Президент РК поручил построить новое здание для актюбинского театра им. Тахауи Ахтанова

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву. Также Глава государства посетил областной театр драмы им. Тахауи Ахтанова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что сегодня растет интерес к искусству, и поручил акиму области построить новое здание для театра в связи с его износом.

В беседе с представителями общественности региона Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения верховенства закона и воспитания молодежи.

— Я всегда говорю о верховенстве закона. Это очень важно, иначе мы не сможем построить успешное государство. На встречах с молодежью я всегда призываю их быть трудолюбивыми и добропорядочными. В целом, мы должны уделять пристальное внимание воспитанию молодого поколения. Развитие Казахстана — это дело народа, дело государства, — сказал Глава государства.

Фото: Акорда

В завершение встречи Президент выразил благодарность представителям различных сфер, которые вносят весомый вклад в развитие области.