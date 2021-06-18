Президент подписал ратификацию соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном в области миграции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Азербайджан о сотрудничестве в области миграции». Соглашение подписано в Баку 14 октября 2019 года. От имени двух государств его подписали министры внутренних дел Казахстана и Азербайджана.

В соответствии с пунктами Соглашения, создаются условия по обмену: статистической, правовой и научно-методической информацией; сведениями о гражданах государств сторон, находящихся на их территориях; опытом и оказанием практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества; рассмотрение вопросов правового статуса пребывания граждан на территории государств сторон; о выявленных нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции.