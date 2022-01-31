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Президент подписал ратификацию Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению образцов состава и свойств веществ и материалов
31 Января 2022 18:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Текст Закона публикуется в печати.
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