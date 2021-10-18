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Президент подписал ратификацию соглашения о системе связи вооруженных сил стран СНГ

18 Октября 2021, 17:45
Президент подписал ратификацию соглашения о системе связи вооруженных сил стран СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что проект закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств» был одобрен Сенатом.

Как рассказал заместитель министра обороны Дарын Туяков, соглашение подписано шестью государствами-участниками. Документ предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которого являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами; обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной форме, созданных в формате СНГ.


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