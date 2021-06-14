Президент подписал ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года».

Как отметил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, протокол подписан 1 октября 2019 года в Ереване главами государств. Протоколом внесены изменения в приложения № 5 и №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе. «Договор вступил в силу с 1 января 2015 года, а Таможенный кодекс Евразийского экономического союза принят в 2017 году. Нормами Таможенного кодекса предусмотрено внедрение института авансовых платежей. В связи с этим возникла необходимость внесения поправок в договор», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, пеней и процентов.