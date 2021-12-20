Президент подписал поправки в законодательство о судебной системе и статусе судей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Тексты законов публикуются в печати.

Как сообщалось ранее, Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» направлен на совершенствование механизмов формирования судейского корпуса, обеспечение приоритетных направлений проводимой судебной реформы по обеспечению верховенства закона и независимости судебной системы.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы» был разработан в целях приведения действующего законодательства в соответствие с проектом Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Законопроектом предусматриваются изменения в части отбора судебных кадров, а также введение нового порядка финансирования судебной системы. Вместе с тем, изменения направлены на внедрение информационных технологий в процесс отправления правосудия.