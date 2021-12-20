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Президент подписал поправки в законодательство о судебной системе и статусе судей

20 Декабря 2021 16:40
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Президент подписал поправки в законодательство о судебной системе и статусе судей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Также Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

Тексты законов публикуются в печати.

Как сообщалось ранее, Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» направлен на совершенствование механизмов формирования судейского корпуса, обеспечение приоритетных направлений проводимой судебной реформы по обеспечению верховенства закона и независимости судебной системы.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы» был разработан в целях приведения действующего законодательства в соответствие с проектом Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Законопроектом предусматриваются изменения в части отбора судебных кадров, а также введение нового порядка финансирования судебной системы. Вместе с тем, изменения направлены на внедрение информационных технологий в процесс отправления правосудия.

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#Президент Казахстана   #Суды  
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