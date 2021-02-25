Президент поднял вопросы касательно жизни и быта простого народа - Ауыт Мухибек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Ауыт Мухибек высказался по поводу решения Главы государства на пятом заседании НСОД, где Президентом было озвучено решение касательно земельного вопроса, ставшего общенациональной дискуссией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального общественного совета доверия остановился на пяти вопросах. Особо хотелось бы отметить, что была поставлена точка в вопросе, связанном с землей. Глава государства поручил законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. И это поручение он поручил выполнить в ближайшие сроки. Ожидание всего народа сбылось. Я оцениваю это решение Главы государства как историческое событие и благодарю за это», - сказал спикер.

По мнению Ауыта Мухибека, вопросы, которые Президент поднял на заседании, касались жизни и быта простого народа.

«Например, совершенствование жилищной и экономической политики. Теперь половину общих расходов компаний, которые построили жилье в сельской местности, будет оплачивать Правительство. Это полезное решение для прекращения притока сельского населения в город и развития сельского хозяйства в целом. Поднятие вопроса о создании максимально комфортных условий для людей с ограниченными возможностями было своевременно. Президент поручил кардинально упростить процедуры установления инвалидности. К слову, в партию «Nur Otan» обращается большое количество граждан с жалобами на трудность получения статуса инвалида. И вот, этот вопрос тоже нашел свое решение», - подчеркнул спикер.