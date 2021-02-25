Президент поднял вопросы касательно жизни и быта простого народа - Ауыт Мухибек
«Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального общественного совета доверия остановился на пяти вопросах. Особо хотелось бы отметить, что была поставлена точка в вопросе, связанном с землей. Глава государства поручил законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. И это поручение он поручил выполнить в ближайшие сроки. Ожидание всего народа сбылось. Я оцениваю это решение Главы государства как историческое событие и благодарю за это», - сказал спикер.
По мнению Ауыта Мухибека, вопросы, которые Президент поднял на заседании, касались жизни и быта простого народа.
«Например, совершенствование жилищной и экономической политики. Теперь половину общих расходов компаний, которые построили жилье в сельской местности, будет оплачивать Правительство. Это полезное решение для прекращения притока сельского населения в город и развития сельского хозяйства в целом. Поднятие вопроса о создании максимально комфортных условий для людей с ограниченными возможностями было своевременно. Президент поручил кардинально упростить процедуры установления инвалидности. К слову, в партию «Nur Otan» обращается большое количество граждан с жалобами на трудность получения статуса инвалида. И вот, этот вопрос тоже нашел свое решение», - подчеркнул спикер.