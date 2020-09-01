Президент поднял вопрос всестороннего дошкольного развития ребенка – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент в своем Послании поставил вопрос всестороннего развития ребенка до поступления в школу. На это обращает внимание главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Булат Ауелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно Президент в своем Послании ставит перед обществом и Правительством к исполнению ряд масштабных задач. Они актуализированы временем, событиями, тенденциями и условиями развития государства. В этом году Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным программным заявлением. В повестке документа был представлен четкий алгоритмом действий в плане преодоления текущего глобального кризиса, а также преемственность принципов, отраженных в Плане нации и Пяти институциональных реформах. Из широкого спектра направлений деятельности президентских поручений выделим небольшой абзац. А именно вопрос всестороннего развития ребенка до поступления в школу. Наверняка с этой проблемой сейчас сталкиваются многие граждане. Особенно когда детские учреждения и места массового досуга вынужденно закрыты из-за карантинных ограничений. Парадоксально, но родители остались один на один со своими чадами, они были вынуждены разрываться между работой и их воспитанием. Казалось бы, ситуация порой комичная, но она вдруг вскрыла целый пласт сложного процесса, касающегося не только благополучия отдельно каждой семьи, но и формирования общества и нации», – сказал Б.Ауелбаев.

Эксперт отметил, что в настоящее время система дошкольного образования включает в себя государственные детские сады, а также частные заведения. Многие организаторы детского воспитания и досуга вложили любовь и много усилий в свое дело. Они создали центры развития, делали их привлекательными и уютными. Были в постоянном поиске, внедряли новые формы, благодаря чему появились новые направления творчества, ментальной арифметики и языковых курсов. В то же время, дошкольное образование не представляла собой системообразующей и самодостаточной сферы.

«А ведь именно в этом возрасте проявляется характер, раскрываются таланты и формируются основные навыки социализации человека. В данном случае речь идет о становлении гражданина Республики Казахстан, с его знанием государственного языка и уважения к другим культурам, свободного в личностном развитии, с чувством общественного долга и ответственности. Глава государства поставил задачу к 2025 году обеспечить 100-процентный охват детей до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, с привлечением уже имеющегося задела частного сектора. Предложены новые формы поддержки, включая ваучерный механизм финансирования. Все это, конечно, необходимо и будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы образования. Однако, требуется еще и творческий подход как со стороны государственных исполнителей, педагогов и предпринимателей, так и всего населения, чтобы казахстанские дети смогли в будущем крепко стоять на своих ногах, что непосредственно подразумевает собой сильную государственность, общественное согласие и социальную солидарность в нашей стране», – подчеркнул Б.Ауелбаев.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.