Президент подчеркнул, что земля не будет продаваться иностранцам – сенатор Жусип
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент в своем Послании подчеркнул, что земля не будет продаваться иностранцам. Об этом сообщил депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Послании говорится о вопросах развития сельского хозяйства. Прежде всего, мы должны помнить, что Казахстан – не только высокоразвитое государство, но еще и страна, находящаяся на девятом месте в мире по площади территории. Но если говорить о сохранности всей этой земли, считаю вполне уместным говорить о том, что земля не будет продаваться иностранцам», – сказал Н.Жусип.
Сенатор отметил, что Президент сообщил хорошие новости для педагогов и поручил разработать порядок возвращения к традиционному формату обучения.
Н.Жусип также подчеркнул, что депутаты Сената будут работать над законодательным обеспечением выполнения поручений Главы государства, а также внесут свой вклад в их реализацию.
Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.
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