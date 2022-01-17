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Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали

17 Января 2022 16:44
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Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, 11 января на пленарном заседании Мажилиса Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости глубокой трансформации деятельности фонда «Самрук-Казына».Портфельные компании фонда являются системообразующими для национальной экономики. Поэтому сейчас именно от фонда зависит решение задач по структурной перестройке экономики и направлению ресурсов на благо народа, отметил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Президент считает, что Правительству следует в первую очередь заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки. Требуется также изменить характер взаимоотношений между «Самрук-Казына» и Правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа.

Касым-Жомарт Токаев потребовал от Правительства обеспечить формирование реальной конкурентной среды в ключевых сферах экономики и прозрачность закупок фонда и национальных компаний.

По мнению Главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда «Самрук-Казына».

При этом важно добиться прозрачности приватизации, без чего невозможно структурное преобразование экономики. Президент ожидает конкретных предложений и действий от Правительства и Государственной комиссии по вопросам приватизации», - написал Берик Уали в Facebook.


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#Президент Казахстана   #Правительство РК  
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