Президент отметил особую значимость науки и образования на пути к обществу знания - Регина Андекина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем Послании Глава государства отметил особую значимость науки и образования на пути к обществу знания. Об этом заявила доктор PhD, доцент университета «Туран-Астана» Регина Андекина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент предлагает представителям крупного бизнеса взять под «патронаж» научную деятельность региональных вузов. В мировой практике такая взаимосвязь предприятий, университетов и государства широко известна как модель Тройной спирали (Triple helix). Данная модель и трансформация вузов в предпринимательские, взаимодействие государства, предприятий и вузов стали фокусом нашего научного исследования. Согласно авторам (Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф) модели тройной спирали, она является универсальной и ее целью является развитие общества, основанного на знаниях, посредством инноваций и предпринимательства», - отмечает Регина Андекина.

По ее словам, эта модель позволяет оценить важность взаимосвязи университета, индустрии и государства в формировании «инновационного региона» с устойчивым инновационным потенциалом.

Несмотря на то, что данная модель широко распространилась и применялась в развитых странах, в настоящее время все больше развивающихся стран перенимают данный опыт.

«Традиционно литературные источники упоминают о взаимодействии университетов и индустрии, а не об индустрии и науке. Следует учитывать, что в развитых странах университеты являются основными генераторами научных знаний, в то время как в постсоветских странах существуют Академии наук и научные институты, являющиеся авторитетными источниками знаний. Согласно модели тройной спирали, предпринимательский университет играет ключевую роль в ней, поскольку, там происходит трансфер технологий и инкубирование новых фирм. Соответственно, роль государства в данной модели не должна быть контролирующей», - считает Регина Андекина.

Государство, по ее словам, должно обеспечивать хорошо налаженную работу тройной спирали, даже если это будут двойные спирали, как университет-государство, университет-индустрия, и индустрия-государство. В то время как инкубаторы и акселераторы продвигают стартапы и инновационное развитие в регионах.

«Более того, европейские ученые считают, что предпринимательский университет должен помогать студентам открывать свои компании посредством создания бизнес-инкубаторов и технопарков у себя в кампусе. Также вузы должны осуществлять предпринимательское программы для привития предпринимательского мышления. В этой связи, инициация Министерства образования и науки РК о внедрении предпринимательских дисциплин в рабочие учебные планы многих специальностей была весьма своевременной», - добавляет ученая.

Она также отметила, что Глава государства подчеркнул: дисциплина «Основы предпринимательства» должна преподаваться как в школах, так и вузах.

«В свою очередь, мы ставим одной из задач научного проекта создание учебного пособия для обучающихся вузов с использованием казахстанских кейсов, а также историями успехов отечественных предпринимателей. Таким образом, отвечая двум из семи принципов нового экономического курса страны, отмеченных в Послании. Это – вклад в развитие нового поколения предпринимателей и развитие человеческого капитала через образование нового типа. Однако стоит понимать, что внедрение данного курса не означает, что все обучающиеся станут предпринимателями. Но эта дисциплина должна помочь им развить свои навыки тайм-менеджмента, работы в команде и критического мышления», - резюмировала Регина Андекина.