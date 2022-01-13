Президент открыто заявил, что интересы народа должны быть выше интересов кучки олигархов - Бекет Момынкул

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Своими мыслями после выступления Президента страны на заседании Мажилиса Парламента РК с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился известный в регионе журналист, член Союза писателей Казахстана Бекет Момынкул.

«События последних дней, начиная с нового года, терзали разум и сердце. Всё это время мучил один вопрос: как такое возможно в моём Казахстане? К сожалению, оказалось, что есть силы, которые хотят лишить нас независимости. И как случилось, что на их поводу пошли тысячи наших сограждан?», - говорит Бекет Момынкул.

Как отметил известный журналист, на многие вопросы о причинах случившегося ответил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса. Одной из основных причин является социальная несправедливость, складывавшаяся в стране, резкое расслоение населения на очень богатых и бедных. О том, например, как богатели некоторые, можно узнать из примера фирмы «Оператор РОП», которая подменяла государственные функции, и которую Президент потребовал закрыть. За лет пять своего существования эта частная компания смогла достичь астрономических доходов, которые оседали в карманах учредителей. А государству оставались крохи. И о какой конкуренции в данном случае может идти речь?

Или другой вопрос, про который откровенно высказался Касым-Жомарт Кемелевич: деятельность Банка развития Казахстана. Само название говорит о том, что банк должен работать во благо казахстанцев. А вышло как всегда, когда банк стал обслуживать узкий круг клиентов, имеющих доступ в высокие кабинеты. Думаете, народ не видел, не слышал о таком несправедливом подходе к делу? Естественно, это вызывало недовольство народа, порождая протестные настроения среди населения.

Глава государства вскрыл и другие, не менее острые проблемы, волнующие общество. И поставил перед Правительством, перед уполномоченными чиновниками конкретные задачи по искоренению сложившихся правил, которые были ориентированы следующим образом: богатым – всё, остальным – ничего.

«В этой критической ситуации Касым-Жомарт Токаев показал себя смелым и решительным государственником. Поэтому верится, что все его поручения будут выполнены, будут детально расследованы причины попытки государственного переворота. Мы вместе с Президентом за справедливый и достойный Казахстан!», - резюмировал Бекет Момынкул.