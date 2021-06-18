Президент открыл мемориал в честь медработников - борцов с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия мемориала «Алтын жүрек», возведенного в знак признательности медицинским работникам нашей страны, внесшим вклад в борьбу с коронавирусом. Мемориал расположен в новом Линейном парке столицы со стороны улиц Алматы и Ақмешіт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства, развязав церемониальную ленту, возложил цветы к мемориалу, а после обратился с речью к присутствующим на церемонии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие мемориала «Алтын жүрек» символизирует солидарность и сплоченность казахстанцев перед лицом смертоносной инфекции. Поручение воздвигнуть памятник медикам он дал по итогам состоявшегося в прошлом году общенационального онлайн-форума «Біз біргеміз».

«Это дань уважения нашим соотечественникам, боровшимся с этой глобальной эпидемией. Памятник призван стать символом нашего теплого отношения ко всем, кто проявил героизм в это тяжелое время», – подчеркнул Президент.

Глава государства сообщил, что коронавирусом заболели около 10 тысяч работников сферы здравоохранения, из них более двухсот стали его жертвами.

В 2020 году Указом Главы государства была учреждена медаль «Халық алғысы», которой были награждены многие наши сограждане, находившиеся на передовой борьбы с пандемией. Эта награда стала знаком безмерной признательности народа нашим согражданам, большинство из которых работники здравоохранения, за их самоотверженный труд и героизм.

Обращаясь к медикам, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях пандемии государство приняло широкий пакет стимулирующих мер, направленных на поддержку врачей и всего медицинского персонала.

«Только на надбавки и страховые пособия медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, было направлено около 180 миллиардов тенге. Правительство дополнительно выделит на эти цели 71,5 миллиарда тенге, чтобы продолжить выплаты до октября текущего года. Мы начали поэтапное повышение зарплат врачей. Этот процесс будет продолжаться», – сообщил Глава государства.

Президент также акцентировал внимание на важности создания эффективной системы социальной поддержки медицинских работников.

«Она должна включать в себя обязательное предоставление жилья прибывающим в сельскую местность специалистам, выплату подъемных пособий и другие льготы. Такие меры должны быть приняты во всех регионах страны при активном участии акимов областей и городов», – поручил он.

Вместе с тем, как считает Касым-Жомарт Токаев, одно только финансовое стимулирование недостаточно.

«Усиливается моральная и юридическая ответственность медработников, растут требования к ним со стороны граждан. Многие специалисты не выдерживают давления, профессионально выгорают и уходят из здравоохранения. Это, к сожалению, печальный факт. Данная тенденция наблюдается не только в нашей стране – в мире не хватает более пяти миллионов врачей. Поэтому необходимо последовательно укреплять правовую и социальную защиту медиков. По моему поручению до конца года будет запущена система страхования профессиональной ответственности медицинских работников», – сказал Глава государства.

Для повышения статуса медработников в обществе Президент предложил ввести звание «Заслуженный врач Республики Казахстан», включающее материальное вознаграждение, размер которого определит Правительство.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что работа в системе здравоохранения должна стать престижной и привлекательной для подрастающего поколения.

Наряду с этим Глава государства затронул вопрос оказания поддержки среднему медицинскому персоналу, который, по его мнению, является ключевым ресурсом системы здравоохранения и исполняет основной объем работы.

«Нам необходимо сформировать новую генерацию медицинских сестер и братьев. Они должны быть не просто исполнителями, а равноправными членами мультидисциплинарной лечебной команды с высокой зоной ответственности. Для этого нужно последовательно повышать уровень их профессиональной подготовки и сделать сестринское дело престижным», – сказал Президент.

В своем выступлении Президент также отметил заслуги волонтеров и меценатов, внесших огромный вклад в борьбу с пандемией в рамках инициированной Елбасы акции «Біз біргеміз».

Резюмируя, Касым-Жомарт Токаев поздравил всех медиков с профессиональным праздником и предложил назвать парк, где расположен монумент «Алтын Жүрек», «Аллеей врачей», выразив уверенность, что комплекс станет символом народной благодарности людям в белых халатах.

По завершении церемонии Глава государства провел беседу с медицинскими работниками, которые выразили ему благодарность за оказываемую поддержку.