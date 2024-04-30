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    14:33, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент РК освободил от должности зампредседателя Агентства по стратегическому планированию

    Аркен Утенов
    Фото: Акорда

    Аркен Утенов освобожден от должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    — Распоряжением Главы государства Утенов Аркен Хамитович освобожден от должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, — говорится в сообщении Акорды.

    Аркен Утенов в 2006 - 2011 годы работал в различных компаниях банковского сектора страны.

    В дальнейшем занимал должности в Администрации Президента Республики Казахстан, в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    С августа по декабрь 2019 года - заместитель заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

    С декабря 2019 года по сентябрь 2020 года - ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Имеет дипломатический ранг – Советник первого класса.

    В октябре 2020 года распоряжением Главы государства был назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    Владеет английским языком, награжден государственной наградой «Ерен еңбегі үшін» и 2-мя юбилейными медалями. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

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    Освобождение от должности Токаев Касым-Жомарт Статистика
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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