Президент РК освободил от должности зампредседателя Агентства по стратегическому планированию

Аркен Утенов освобожден от должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

— Распоряжением Главы государства Утенов Аркен Хамитович освобожден от должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, — говорится в сообщении Акорды.

Аркен Утенов в 2006 - 2011 годы работал в различных компаниях банковского сектора страны.

В дальнейшем занимал должности в Администрации Президента Республики Казахстан, в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С августа по декабрь 2019 года - заместитель заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

С декабря 2019 года по сентябрь 2020 года - ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Имеет дипломатический ранг – Советник первого класса.

В октябре 2020 года распоряжением Главы государства был назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Владеет английским языком, награжден государственной наградой «Ерен еңбегі үшін» и 2-мя юбилейными медалями. Член Президентского молодежного кадрового резерва.