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Президент обозначил в качестве приоритетных вопросы государственного строительства - политолог

2 Сентября 2020 10:26
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Президент обозначил в качестве приоритетных вопросы государственного строительства - политолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор центра актуальных исследований «Альтернатива», политолог Андрей Чеботарев прокомментировал Послание Главы государства народу Казахстана, выделив намерения изменить систему государственного управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его мнению, в своем втором по счету Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил в качестве приоритетных вопросы государственного строительства.

«Аналогичное было и в прошлом году, демонстрируя изменение официальной повестки с перенесением приоритета с социально-экономических вопросов в пользу политики. Другое дело, что прошлогоднее послание было документом К.Токаева, только-только приступившего к деятельности на посту Главы государства и фактически еще определяющегося с основными контурами своего официального курса. Новое же Послание озвучено с учетом беспрецедентного опыта руководства страной, пережившей за небольшой временной период ряд испытаний – от локального ЧП в Арысе до общенациональной ЧС вследствие пандемии», - написал Андрей Чеботарев в Facebook.

По его мнению, несмотря на критические процессы в экономике и социальной сфере, имеется понимание важности изменить систему государственной власти и управления, сочетая модернизационные («косметические») и реформистские («капитальные») меры.

«Правда, максимальный пакет соответствующих мер еще предстоит разработать, чем займется воссозданное Агентство по стратегическому планированию и реформам. Пока же в духе модернизации также заявлены упразднение института ответственного секретаря в центральных исполнительных органах, решения о воссоздании МЧС и сокращении численности госслужащих. Решение по АСПиР показывает важность наведения порядка в системе стратегического планирования страны», - отмечает политолог.

Также он поделился своим мнением, что целесообразно, прежде всего, провести ревизию стратегических планов центральных госорганов и программ развития регионов. Особенно на предмет эффективности индикаторов измерения по различным направлениям реализации данных документов.

«Судя по всему, агентство в рамках своей компетенции будет также осуществлять определенный контроль за деятельностью Правительства, усиливая позиции Президента в текущей конфигурации системы власти. В этом же ключе следует и передача в его структуру Комитета по статистике. Упразднение должности ответственного секретаря, назначаемого президентом, вызывает неоднозначные оценки. С одной стороны, Глава государства фактически отказывается от дополнительного механизма контроля за деятельностью правительства. С другой стороны, вся полнота ответственности за решение вопросов организационного, финансового и материально-технического характера полностью ложится на министерства и их аппараты. Соответственно каждый министр будет заинтересован в усилении внутреннего контроля в рамках своего ведомства, а премьер – контроля, через свою канцелярию, за деятельностью каждого из министерств», - отметил он.

Также он считает, что на фоне анонсированного сокращения количества госслужащих, следует изменить и систему отбора граждан на госслужбу в сторону увеличения уровня объективности и прозрачности соответствующих процедур.

«Из реформаторских мер особенно выделяется намерение ввести прямые выборы акимов сельского уровня с возможным проведением таковых уже в 2021 году. По крайней мере, Администрация президента и Правительство получат поручение разработать в ближайшее время проект соответствующего документа. Кстати, введение выборности акимов сельских населенных пунктов было предложено группой по политическим реформам Национального совета общественного доверия», - подчеркивает Андрей Чеботарев.

Он также отметил, что Касым-Жомарт Токаев продолжает осуществлять политические и административные преобразования в рамках действующей Конституции РК.

В то же время, по словам политолога, улучшение корпоративного управления квазигосударственными структурами следует дополнить мерами общественного контроля за их деятельностью.

«Еще один тезис из Послания касается вопросов партийного строительства. Заявление в адрес «Nur Otan» как ведущей политической силы в стране и относительно ее готовности активно участвовать в реализации будущих реформ подчеркивает достаточно тесную связь Президента с данной партией. Одновременно отмечается стремление развивать реально многопартийную систему. В связи с этим хорошим шагом вперед могло бы стать допущение к процедуре государственной регистрации новых политических партий», - предлагает политолог.

В целом, по его словам, Послание фактически открыло собой новый политический сезон, который обещает быть достаточно содержательным. Уровень же этого содержания, в том числе будет зависеть как от последовательности и эффективности властей в практической реализации озвученных Президентом мер, так и реакции гражданского общества и его институтов на них.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь .



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#Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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