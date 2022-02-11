Президент обозначил программный подход к назревшим реформам - сенатор Едил Мамытбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил фактически с программной речью по анонсированным им ранее задачам назревших реформ по многим направлениям развития страны и общества. Так считает депутат Сената Парламента РК Едил Мамытбеков, передает МИА «Казинформ».

Программный подход Главы государства к назревшим реформам

В своем выступлении на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана К-Ж. Токаев выступил фактически с программной речью по анонсированным им ранее, в январе этого года, задачам назревших реформ по многим направлениям развития страны и общества.

Прежде всего следует выделить то внимание, которое Глава государства уделяет процессам формирования благосостояния населения в контексте недостаточного роста трудовых доходов и роста неравенства по доходам . В частности, Глава государства привел убедительные аргументы, подчеркнув, что за последние пять лет доля трудовых доходов в общих доходах населения сократилась с 80 до 67%, а социальных трансфертов - выросла с 17 до 29%.

Тем самым порождается порочная практика иждивенчества, в особенности среди молодежи, что абсолютно неприемлемо в условиях выбора нами курса на построение сильной, конкурентоспособной и социально ориентированной экономики.

Наряду с этим поднята проблема о всевозможных комиссиях и тарифах немалым числом посредников, монопольных операторов, всевозможных агентов, что сказывается на серьезных наценках на товары и услуги, бьющих по доходам населения.

В качестве примера многолетней и безуспешной борьбы с посредниками можно привести аграрный сектор, где между производителями сельскохозяйственной продукции и потребителями сложилась целая посредническая индустрия.

Глава государства абсолютно точно подметил, что в основе всей этой неразберихи лежат нормативно-правовые акты, играющие в пользу интересов отдельных компаний, а не интересов общества. И в этом большая «заслуга» ответственных государственных органов.

В мировой практике серьезную базу для роста занятости и доходов населения составляют малые формы предпринимательства. К тому же, как известно, это наиболее благоприятная среда для развития инноваций. В Казахстане доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. Однако со стороны государства и крупного бизнеса пока делается далеко не все для МСБ. В этой связи Глава государства рекомендовал НПП «Атамекен» сосредоточить свое внимание на акцентированную поддержку, защиту и развитие малого бизнеса. При этом освободив малый бизнес от обязательных членских взносов. НПП от этого не сильно проиграет, но зато существенно выиграют государство и общество.

Существенный пласт насущных проблем связан с задачей обуздания инфляции . Здесь особенно важно, как правильно отметил Глава государства, решительно перейти от контрольно-регулятивных к мерам системного порядка, ориентированных на конечных результат.

В этой связи трудно не упомянуть долгоиграющую проблему недостаточного кредитовании со стороны банковской системы реальной экономики. Действительно, с 2017 года реализуется Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора, на покрытие убытков по проблемным займам банкам выделено порядка 700 миллиардов тенге. Благодаря поддержке, в том числе и за счет Национального фонда, банки сегодня находятся в существенном плюсе - профицит составляет почти 12 триллионов тенге. Однако, как подчеркнул Глава государства, должного встречного движения в части повышения объемов и доступности кредитов для субъектов реального сектора экономики не наблюдается. В этом направлении нужны серьезные меры по формированию действенных рычагов воздействия на банковскую систему.

Еще одно направление насущных реформ связано с выявлением и формированием дополнительных источников средств для развития экономики, которые видятся, как справедливо подметил Глава государства, прежде всего в эффективной отдаче от затрачиваемых средств .

Глава государства справедливо полагает, что каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу как на уровне отрасли, так и в масштабах страны. Для этого должна быть четкая система оценки, которой до сих пор нет, поскольку Правительством до сих пор не сформирована соответствующая методологическая база.

В частности, государство в плане поддержки СЭЗ выделяет огромный пакет налогового стимулирования объемом в полтриллиона тенге, однако отдача крайне низка: так, за последние три года объем произведенных в СЭЗ товаров не превышает 1,5% от ВВП, а их доля в экспорте страны составляет всего 0,1%.

Подобное положение дел не может не сказываться на качестве инвестиционной политики государства – на сегодня подписано лишь одно стратегическое инвестиционное соглашение из намеченных 70 потенциально выгодных для страны.

Также, по мнению Главы государства, самым финансово затратным направлением все более становится здравоохранение, и главным образом – за счет системы закупа медицинской техники, которая является высоко коррупциогенной, отечественные заказчики системно завышают сметы и цены на оборудование, при этом тратятся огромные средства на его сервисное обслуживание. В этой связи Глава государства посчитал целесообразным перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК-Фармация».

Назрела необходимость демонополизации строительного рынка и обеспечение его конкурентного развития . Как подчеркнул Глава государства, «имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те – «субсубподрядным» компаниям, хорошо известны».

К этому же разряду мер по обеспечению доступности жилья для населения можно отнести инициативу Главы государства по субсидированию арендного жилья. Она должна была заработать еще год назад. Но, как подчеркнул Глава государства, «из-за нерасторопности, а, может быть, из-за саботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки. Опять же чиновники долго пытались из простой и понятной инициативы по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан создать очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм». Тем самым на самотек пущена эта важная инициатива социального характера.

Большие проблемы вызваны состоянием развития энергетического комплекса страны . С одной стороны, мы стали чаще сталкиваться с перебоями в работе системы энергоснабжения, тем более что мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств.

С другой стороны, в последнее время стал проявляться дефицит на отечественном рынке электроэнергии, которого не было в предыдущие годы. Есть устойчивое мнение, что дефицит порождается растущим масштабом осуществления процессов цифрового майнинга, значительная часть которых находится в «серой зоне», к тому же необлагаемыми налогами.

Глава государства подчеркивает, что все те субъекты, которые хотят работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, которые должны быть существенно увеличены, декларировать доходы и выплачивать налоги, а также запускать проекты «зеленой» энергетики.

Наконец, трудно не согласиться с Главой государства в том, что идеология добросовестного труда, справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков, иждивенцев. Важно создать прецедент ее жизненной важности, предприняв решительные шаги в направлении реализации мер по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств.

Есть уверенность, что эти и другие меры, озвученные в выступлении Президента страны К-Ж. Токаева, найдут живой отклик в обществе и станут действенной силой, определяющей поступательность движения к реальным реформам государства и построения гражданского общества в стране.

Едил Мамытбеков, сенатор