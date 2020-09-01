Президент обозначил основные аспекты для улучшения благосостояния казахстанцев - волонтер о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Председатель «Лиги волонтеров Казахстана» Айсулу Ерниязова прокомментировала Послание Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом Послании были озвучены многие сегодняшние проблемы и пути их решения. Среди них хочется особенно отметить поднятие квоты экологического направления, поддержку МСБ, а также поднятие заработной платы медицинским работникам и учителям. Ситуация с коронавирусом была тяжёлым ударом по МСБ, а медработникам, которые в буквальном смысле сражались на первых рядах, нелёгким испытанием. Учителя всегда стремятся нести свет знания, несмотря ни на что. Поэтому меня радует, что Касым-Жомарт Кемелович дал указ по усилению помощи этим слоям населения. Президент дал поручения по тем важным основным аспектам, которые на сегодня важны для улучшения благосостояния казахстанцев»,- сказала Айсулу Ерниязова.

Кроме того, волонтер отметила, что Президент обратил особое внимание на трудовую деятельность молодежи.

«Радует, что наш Президент обратил особое внимание на трудовую социализацию молодых людей. Нынешняя молодёжь всё больше увлекается лёгкими путями добывания денег. К примеру, это ставки и азартные игры. Я полностью согласна с Президентом, ведь такие деяния губительны, и только трудолюбие поможет нам достичь светлого будущего. Нужно уметь преодолевать трудности, и только тогда мы станем сильнее», - добавила она.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.