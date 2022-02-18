Президент обозначил конкретные шаги по будущему развитию страны - эксперт
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент обозначил конкретные шаги по будущему развитию страны. Об этом заявил Президент АО «Қазақ әуендері» Галымжан Утелбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вчера внимательно посмотрел интервью Президента Касым-Жомарта Токаева на национальном канале «Qazaqstan». Журналистом были заданы проблемные вопросы, волнующие сегодня, наверное, всех. В ходе беседы было отмечено, что Глава государства проводит обзор всех средств массовой информации, отслеживает мнения в социальных сетях, осведомлен о любых событиях в стране», - сказал Галымжан Утелбайулы в беседе с корреспондентом Казинформа.
Он также отметил, какие важные вещи были подняты в интервью.
«Это были ответы, связанные с январскими событиями, которые всех сегодня волнуют. Сегодня народ просит четкого ответа на все возникающие вопросы. Вчера Президент заявил, что это заранее и основательно подготовленная террористическая группа, преследовавшая цель - государственного переворота», - пояснил Галымжан Отелбайулы.
Спикер также добавил, что Главой государства определены конкретные шаги по дальнейшему развитию страны.
«Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные шаги, в том числе связанные с демократизацией в целом, необходимостью функционирования власти в соответствии с потребностями и требованиями самого населения. Мы должны дать Президенту возможность все это реализовать», - добавил Галымжан Отелбайулы.
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