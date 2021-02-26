Президент обозначил целевые ориентиры, чтобы двигаться вперед - Марат Башимов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов прокомментировал выступление Президента на заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании НСОД по большому блоку защиты конституционных прав граждан.

«Это и личные, социально-экономические, экологические, политические и культурные права. Первое и самое важное - по каким ориентирам двигаться вперед. Глава государства, как авторитетный международник - указал на важные и значимые, признанные во всем мире ориентиры - Организации Объеденных Наций. Второе - это предлагается акцентировать внимание на 14 индикаторах Управления Верховного комиссара по правам человека ООН. Создать на их основе национальные, это усилит государственную политику в этой области. Это абсолютно верные ориентиры, указанные Президентом Казахстана. Третье - 30-летие Независимости суверенного Казахстана. И наши приоритеты - это качество жизни наших граждан и развитие человеческого капитала, его потенциала, это справедливое государство, подотчетность и прозрачность деятельности госорганов и все это - во благо простого человека», - сказал Марат Башимов.

Кроме того, эксперт отметил, что Главой государства предлагается большой пакет изменений.

«Это - жилищная проблема, запрет продажи и аренды земли иностранцам, решение проблем в сфере образования и здравоохранения, инклюзивное образование, защита прав лиц с ограниченными возможностями, защита трудовых прав, женщин, детей, экологических прав решение проблем в правовой сфере, равенство участников уголовного процесса, защита прав в пенитенциарной системе, акценты в сфере административной юстиции и многие другие вопросы. Глава государства указал, что Национальный совет вносит важный вклад в реализацию концепции «Слышащего государства», площадка НСОД - как генератор новых идей и реформ. И теперь дальнейшая задача Национального совета - это способствовать гармонизации общественных отношений и цивилизационного диалога. И все, что делается у нас, это все направлено для более эффективной защиты конституционных прав казахстанцев», - подытожил он.