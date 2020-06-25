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Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали Елбасы скорейшего выздоровления

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Июня 2020, 18:26
Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали Елбасы скорейшего выздоровления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Нурсултана Назарбаева поступили телеграммы от Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заида Аль Нахаяна и Вице-Президента, Премьер-Министра ОАЭ, Правителя эмирата Дубай Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент ОАЭ и Правитель эмирата Дубай пожелали скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву.

«Просим Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, всего самого наилучшего Вашей семье и всему дружественному народу Республики Казахстан.
Примите заверения в большом уважении к Вам и искренние пожелания выздоровления», - говорится в телеграммах.


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