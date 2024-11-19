Президент непризнанной Абхазии ушел в отставку

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствие со статьей 63 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности Президента Республики Абхазия», — говорится в заявлении Бжании на имя спикера парламента, опубликованном пресс-службой Бжании.

Незадолго до этого один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба сообщил журналистам, что оппозиция и власти, проведя переговоры, договорились, что президент Бжания и глава правительства Александр Анкваб уйдут в отставку.

Исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра — Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.

Бжания пообещал уйти в отставку еще в субботу, на следующий день после того, как протестующие, требовавшие этой отставки, захватили здание парламента непризнанной республики.

Волнения в столице Абхазии начались неделю назад.