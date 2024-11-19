РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:24, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Президент непризнанной Абхазии ушел в отставку

    Президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку под давлением оппозиции. Одновременно по договоренности с оппозицией, захватившей парламент, уходит и глава правительства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Аслан Бжания
    Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

    «В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствие со статьей 63 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности Президента Республики Абхазия», — говорится в заявлении Бжании на имя спикера парламента, опубликованном пресс-службой Бжании.

    Незадолго до этого один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба сообщил журналистам, что оппозиция и власти, проведя переговоры, договорились, что президент Бжания и глава правительства Александр Анкваб уйдут в отставку.

    Исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра — Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.
    Бжания пообещал уйти в отставку еще в субботу, на следующий день после того, как протестующие, требовавшие этой отставки, захватили здание парламента непризнанной республики.

    Волнения в столице Абхазии начались неделю назад.

    Теги:
    Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают