Президент не просто выдвигает реформы, он задает определенную планку – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент не просто выдвигает реформы, он задает определенную планку. Такое мнение на заседании Национального совета общественного доверия выразил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Три года назад, когда вы входили в Национальный совет, было много разных разговоров. Думаю, сегодняшнее Послание показало, что все это было не напрасно. Благодаря этому диалогу мы выработали оптимальные решения, которые сейчас лягут в основу Нового Казахстана. Сегодня был дух единения. Хотелось бы, чтобы этот настрой в обществе сохранялся. Люди уже устали от сложностей и хочется оптимистического взгляда на будущее. Думаю, что Национальный совет, мы вместе с вами смогли задать оптимистический заряд. Впереди большая работа. Как я уже говорил, у нас завершается работа в рамках Нацсовета. Но наша с вами работа на этом не заканчивается. Мы продолжим работу с вами. Есть рабочие комитеты, рабочие группы. Начинаются большие изменения. Мы всегда говорили о реформах: далеких, больших, масштабных. Но они всегда казались, как будто далеки, как будто бы они не касаются жизни простых людей. Я надеюсь, что эти реформы наконец-то дадут ощущение людям, что реформы начались», - сказал Ерлан Карин.

Государственный секретарь отметил, что Президент всегда не просто выдвигает реформы, он задает определенную планку.

«Даже сегодняшняя его инициатива о запрете занимать должности ближайшими родственниками войдет в Конституцию. Касательно нормы обязательного выхода из партии, это избавит будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя государство и политику. Очень сильные на самом деле слова. Президент сказал, что хочет, чтобы граждане были счастливы сегодня, а не завтра. Поэтому в этом заключается важность изменений», - добавил Ерлан Карин.