Президент не просто выдвигает реформы, он задает определенную планку – Ерлан Карин
«Три года назад, когда вы входили в Национальный совет, было много разных разговоров. Думаю, сегодняшнее Послание показало, что все это было не напрасно. Благодаря этому диалогу мы выработали оптимальные решения, которые сейчас лягут в основу Нового Казахстана. Сегодня был дух единения. Хотелось бы, чтобы этот настрой в обществе сохранялся. Люди уже устали от сложностей и хочется оптимистического взгляда на будущее. Думаю, что Национальный совет, мы вместе с вами смогли задать оптимистический заряд. Впереди большая работа. Как я уже говорил, у нас завершается работа в рамках Нацсовета. Но наша с вами работа на этом не заканчивается. Мы продолжим работу с вами. Есть рабочие комитеты, рабочие группы. Начинаются большие изменения. Мы всегда говорили о реформах: далеких, больших, масштабных. Но они всегда казались, как будто далеки, как будто бы они не касаются жизни простых людей. Я надеюсь, что эти реформы наконец-то дадут ощущение людям, что реформы начались», - сказал Ерлан Карин.
Государственный секретарь отметил, что Президент всегда не просто выдвигает реформы, он задает определенную планку.
«Даже сегодняшняя его инициатива о запрете занимать должности ближайшими родственниками войдет в Конституцию. Касательно нормы обязательного выхода из партии, это избавит будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя государство и политику. Очень сильные на самом деле слова. Президент сказал, что хочет, чтобы граждане были счастливы сегодня, а не завтра. Поэтому в этом заключается важность изменений», - добавил Ерлан Карин.