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    13:08, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Президент назвал главные задачи государства

    послание, жолдау, Президент РК
    Фото: Akorda

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где отметил, что стране приходится решать огромное число текущих и стратегических задач. Многие проблемы накапливались годами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Вы видите, какие фундаментальные сдвиги сегодня происходят в мире. В условиях экономических, политических, климатических и множества других вызовов глобального и регионального масштаба нам приходится параллельно решать огромное количество как текущих, так и стратегических задач. Ресурсов на все, естественно, не хватает, и сиюминутного результата никто не обещает. Многие проблемы в стране накапливались годами. Мы, ничего не скрывая, открыто говорим все как есть. И как бы это ни было трудно, целенаправленно и системно решаем все вопросы. Предстоит большая работа, — заявил Глава государства.

    Обеспечение устойчивого социально-экономического прогресса, всестороннее раскрытие созидательного потенциала граждан, реальное повышение благосостояния народа — это главные задачи государства, отметил он.

    — Сквозной идеей, которой должны руководствоваться члены Правительства, акимы, депутаты и все общество, является патриотизм. Каждое наше начинание должно исходить из созидательных устремлений, каждым своим действием мы должны вносить вклад в развитие страны. Бережно используя ресурсы, усердно работая и уплачивая налоги, покупая отечественные товары, инвестируя в различные проекты, мы укрепляем потенциал нашего государства, а значит, приносим пользу своей Родине и своим семьям, — заключил Президент.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Послание Президента РК-2024
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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