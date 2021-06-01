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    09:35, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент: Наша стратегическая задача – обеспечить юному поколению казахстанцев счастливое детство

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter о Международным дне защиты детей, передает МИА «Казинформ».

    «1 июня – Международный день защиты детей. Наша стратегическая задача – обеспечить юному поколению казахстанцев счастливое детство, крепкое здоровье, всестороннее развитие. От ее решения зависит будущее нашей страны», - отметил Глава государства.


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