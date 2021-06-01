09:35, 01 Июнь 2021 | GMT +6
Президент: Наша стратегическая задача – обеспечить юному поколению казахстанцев счастливое детство
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter о Международным дне защиты детей, передает МИА «Казинформ».
«1 июня – Международный день защиты детей. Наша стратегическая задача – обеспечить юному поколению казахстанцев счастливое детство, крепкое здоровье, всестороннее развитие. От ее решения зависит будущее нашей страны», - отметил Глава государства.