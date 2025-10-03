Президент направил поздравление по случаю открытия памятника Нургисе Тлендиеву

В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Алматинской области Марат Султангазиев, общественные и культурные деятели, представители интеллигенции и мастера искусства.

В своем поздравлении Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие памятника является символом особого уважения и искренней признательности народа к великой личности.

— Нургиса Тлендиев внес неоценимый вклад в развитие нашей цивилизации, в возрождение культурного наследия страны, в популяризацию казахской музыки во всем мире. Основав оркестр «Отырар сазы», он обогатил духовное мировоззрение нации. Композитор написал музыку к пьесам и фильмам, вошедшим в золотой фонд, оставил уникальный след в театре и кино. Несомненно, бесценное наследие Нургисы Тлендиева еще долгие годы будет служить примером и источником вдохновения для многих поколений. Его имя навсегда останется неразрывно связанным с казахской культурой, — говорится в поздравительном послании.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Передав поздравление главы государства, Аида Балаева подчеркнула огромный вклад великого композитора в развитие национальной культуры.

— Великий композитор отразил в своем творчестве историю и судьбу народа, его радости и горести, мечты и стремления, оставив после себя богатое наследие, — отметила министр.

Аида Балаева также сообщила, что в честь 100-летия Нургисы Тлендиева в стране и за рубежом проводятся масштабные культурные мероприятия. Так, международная организация ТЮРКСОЙ объявила 2025 год «Годом Нургисы Тлендиева». В Анкаре были организованы выставка, показ документального фильма и концерт его произведений. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка «Источник вдохновения», в США в Карнеги-холле прошла специальная экспозиция, в Пекине состоялся творческий вечер «Птицы улетают». Кроме того, концерты и фестивали прошли в Москве, Франкфурте, Бишкеке, Алматы и Туркестане.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Открытие памятника сегодня является частью мероприятий по увековечиванию памяти великой личности. Этот величественный монумент символизирует вечное место Нургисы Тлендиева в сердце народа. Несомненно, его духовное наследие останется вечным достоянием казахов, — подчеркнула Аида Балаева.

В рамках торжества участники также посетили новый Дом культуры на 400 мест, осмотрели выставочные залы. Состоялся концерт, на котором прозвучали песни и кюи великого композитора.

Автором скульптуры выступили известные мастера Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов. Памятник высотой 2,85 м отлит из бронзы, постамент — 1,5 м, общая высота сооружения составляет 4,35 м. Основание выполнено из гранита. Величественный монумент стал символом глубокого уважения народа к выдающемуся вкладу композитора в национальную духовность.