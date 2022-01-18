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Президент Монголии: В любое сложное время мы с народом Казахстана
УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - По инициативе монгольской стороны Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял посла Республики Казахстан Жалгаса Адилбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
У. Хурэлсух выразил свои глубокие соболезнования Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и казахстанскому народу в связи с жертвами в результате последних трагических событий в Казахстане.
«В этот непростое время для Казахстана Монголия поддерживает братский народ и выражает надежду на то, что и Президент, и народ Казахстана смогут принять мудрые решения и преодолеть эти тяжелые времена. Монголия при необходимости готова оказать любую помощь казахстанскому народу, с которым объединяет кочевая цивилизация. В любое сложное время мы сердцем с народом Казахстана», - отметил президент Монголии.
Ж. Адилбаев подробно рассказал монгольской стороне хронологию событий начала января 2022 года в различных регионах страны, а также их основные последствия. Наряду с этим, посол отметил, что внешняя политика РК остается приверженной своим основополагающим принципам, и все права иностранных инвесторов и дипломатического корпуса будут защищены казахскими властями.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и о совместных мероприятиях, которые будут проходить в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
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