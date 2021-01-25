Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Президент Мексики заразился COVID-19

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
25 Января 2021, 11:31
Президент Мексики заразился COVID-19

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в воскресенье, что у него положительный результат на COVID-19. Болезнь протекает легко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Президент Мексики заявил в своем официальном аккаунте в Twitter, что получает лечение,

«С сожалением сообщаю вам, что я заразился COVID-19», - написал он в Twitter. «Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед».

Генеральный директор по эпидемиологии Министерства здравоохранения страны Хосе Луис Аломия Зегарра сказал, что президент находится на «изоляции дома» и у него легкие симптомы заболевания.

Министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро будет представлять президента на ежедневных пресс-конференциях, на которых он обычно выступает в течение двух часов без перерывов.

Отмечается, что в стране зарегистрировано почти 150 тысяч смертей от COVID-19 и более 1,7 миллиона случаев заражения. На прошлой неделе в стране был зарегистрирован самый высокий на сегодняшний день уровень заболевания и смертей.


Здравоохранение   Южная Америка  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде