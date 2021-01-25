Президент Мексики заразился COVID-19

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в воскресенье, что у него положительный результат на COVID-19. Болезнь протекает легко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Президент Мексики заявил в своем официальном аккаунте в Twitter, что получает лечение,

«С сожалением сообщаю вам, что я заразился COVID-19», - написал он в Twitter. «Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед».

Генеральный директор по эпидемиологии Министерства здравоохранения страны Хосе Луис Аломия Зегарра сказал, что президент находится на «изоляции дома» и у него легкие симптомы заболевания.

Министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро будет представлять президента на ежедневных пресс-конференциях, на которых он обычно выступает в течение двух часов без перерывов.

Отмечается, что в стране зарегистрировано почти 150 тысяч смертей от COVID-19 и более 1,7 миллиона случаев заражения. На прошлой неделе в стране был зарегистрирован самый высокий на сегодняшний день уровень заболевания и смертей.