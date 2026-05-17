Президент Латвии поручил оппозиционеру Андрису Кулбергсу сформировать новое правительство

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич выдвинул депутата Сейма от оппозиционного «Объединенного списка» Андриса Кулбергса на пост премьер-министра и поручил ему сформировать новый кабинет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Напомним, на этой неделе в Латвии состоялась отставка предыдущего правительства Эвики Силини. По данным местных СМИ, причиной отставки стал инцидент с вторжением в воздушное пространство беспилотных летательных аппаратов.

Сам президент страны на пресс-конференции в Рижском замке сообщил, что Кулбергс пользуется его «полным доверием и поддержкой».

Оппозиционному политику дали срок до 25 мая представить отчет о прогрессе: четкие контуры будущей коалиции, распределение министерских портфелей и проект правительственной декларации.

— Задача непростая, но я верю, что мы сможем договориться в интересах государства, отложив в сторону эмоции и взаимные упреки, — заявил Андрис Кулбергс после встречи с президентом.

Он подчеркнул, что Латвии сейчас нужна не техническая, а полноценная работоспособная власть, способная решать реальные проблемы безопасности и экономики до парламентских выборов в октябре.

Андрис Кулбергс — 46-летний депутат 14-го Сейма, бизнесмен и эксперт в сфере транспорта и кризис-менеджмента. Возглавлял парламентские комиссии, в частности по расследованию крупных инфраструктурных проектов. Известен жесткой позицией против коррупции, картелей и неэффективного расходования государственных средств. До последнего времени «Объединенный список» находился в оппозиции.