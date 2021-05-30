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    19:10, 29 Май 2021 | GMT +6

    Президент Кыргызстана высоко оценил двустороннее сотрудничество с Казахстаном

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    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках своего официального визита в Кыргызскую Республику Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди встретился с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    М. Тлеуберди передал теплые и искренние пожелания процветания и благополучия народу Кыргызстана от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. При этом отметил, что Глава государства глубоко заинтересован в устойчивом развитии взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызской Республикой.

    Министр отметил, что Казахстан и Кыргызстан связывают исторические братские узы, что является свидетельством всестороннего и многогранного сотрудничества между нашими странами. При этом подчеркнул, что недавний государственный визит Президента С. Жапарова в г. Нур-Султан придал мощный импульс двусторонним отношениям.

    «Казахстан заинтересован в наращивании торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для этого у наших стран имеется необходимый потенциал», - сказал М. Тлеуберди.

    В свою очередь, Президент Кыргызстана высоко оценил нынешнее состояние двустороннего взаимодействия и подчеркнул, что окажет личную поддержку всем казахстанским инициативам и инвестиционным проектам.

    «Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном, с нашим самым близким соседом и дружественной республикой. Готовы к дальнейшему расширению и углублению кыргызско-казахского плодотворного сотрудничества», - добавил С. Жапаров.

    В ходе встречи обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня, а также график ближайших встреч на высоком и высшем уровнях. Стороны отметили о необходимости придания особого значения расширению диапазона казахско-кыргызского политического взаимодействия и укреплению уже существующих политических контактов.

    В завершение визита казахстанская делегация посетила кыргызско-казахский Центр культуры имени Абая в Бишкеке, который был открыт в рамках юбилейного празднования 175-летия великого казахского поэта и мыслителя. Деятельность Центра направлена на популяризацию творчества знаменитого поэта и укрепление межкультурных связей и гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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