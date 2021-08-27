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Президент Кыргызстана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрывах в Жамбылской области

27 Августа 2021 13:10
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Президент Кыргызстана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрывах в Жамбылской области

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Глава Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от имени народа КР и от себя лично в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

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«С глубокой скорбью воспринял весть о произошедшем взрыве, повлекшего за собой гибель людей. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в связи с трагическими событиями. Мы разделяем боль невосполнимой утраты», - говорится в телеграмме президента Кыргызстана.


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#Кыргызстан   #Взрывы в Жамбылской области  
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