Президент Кыргызстана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрывах в Жамбылской области

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Глава Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от имени народа КР и от себя лично в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

«С глубокой скорбью воспринял весть о произошедшем взрыве, повлекшего за собой гибель людей. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в связи с трагическими событиями. Мы разделяем боль невосполнимой утраты», - говорится в телеграмме президента Кыргызстана.