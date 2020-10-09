Президент Кыргызстана вводит на территории Бишкека режим ЧП

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал Указ, согласно которому на территории города Бишкек вводится режим чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По информации пресс-службы президента КР, в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек, постановляется:

- Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек КР на период с 20.00 часов 9 октября 2020 года до 08.00 часов 21 октября 2020 года.

- Назначить заместителя министра внутренних дел КР Орозалиева Алмазбека Кыдырмаевича комендантом города Бишкек Кыргызской Республикина период введения чрезвычайного положения.

- Образовать комендатуру на территории города Бишкек КР для обеспечения режима чрезвычайного положения.

- Определить следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Бишкек КР:

1) вводить комендантский час;

2) вводить особый режим въезда и выезда граждан;

3) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания;

4) привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

5) запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

6) выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

7) в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

8) запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

9) вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

10) вводить особые правила пользования связью;

11) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

12) проверять документы в местах массового скопления граждан;

13) вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности.

Коменданту принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории города Бишкек Кыргызской Республики.

Министерству внутренних дел КР, Государственному комитету национальной безопасности КР, а также Генеральному штабу Вооруженных Сил КР, другим задействованным государственным органам и органам местного самоуправления оказать всемерное содействие Коменданту всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Генеральному штабу Вооруженных Сил КР ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Подробнее - в материале ИА «Кабар».

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», 5 октября 2020 года в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли протестующие, которые потребовали не признавать итоги парламентских выборов, прошедших в Кыргызстане 4 октября. Затем они прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), позднее там вспыхнул пожар. Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны, 7 октября Сооронбай Жээнбеков сделал очередное обращение к кыргызстанцам, в котором заявил о готовности к политическому диалогу. ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов.

Министерство иностранных дел Казахстана 8 октября сделало заявление о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызстане, в связи с сообщениями о рейдерских захватах государственных объектов.

8 октября р уководители силовых, военных и правоохранительных структур приняли протокол по стабилизации ситуации в Кыргызстане. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 9 октября сделал очередное обращение к кыргызстанцам, в котором заявил о своей готовности уйти с поста главы государства, как только страна встанет на путь законности. В этот же день Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьер-министра.