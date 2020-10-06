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Президент Кыргызстана встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в выборах

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Октября 2020, 00:21
Президент Кыргызстана встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в выборах

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 6 октября намерен встретиться с лидерами партий, которые приняли участие в парламентских выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар».

По информации отдела информационной политики аппарата президента КР, на встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий. Встреча запланирована на 9:00 часов.

Как сообщалось, в стационары Бишкека поступили 16 пострадавших в митинге в Бишкеке.

Отметим, что на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые требуют не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября. Затем митингующие пошли в сторону Белого дома.


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