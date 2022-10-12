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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану
12 Октября 2022, 18:58

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном аэропорту Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретил прибывшего для участия в международных мероприятиях Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства РК «UKIMET».

Президент Кыргызстана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

12-13 октября в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.


Фото: t.me/KZgovernment

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