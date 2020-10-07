Президент Кыргызстана призвал политических лидеров вернуться в правовое поле

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Казахстанская общественность обеспокоена событиями в Кыргызской Республике. Напомним, в Кыргызстане произошли протестные акции в связи с состоявшимися 4 октября парламентскими выборами, результаты которых не удовлетворили представителей ряда политических партий, передает МИА «Казинформ».

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обратился к гражданам республики, призвав участников протестного движения вернуться в правовое поле.

«Кыргызстан переживает самый тяжелый период. Никакая власть или должность не может быть выше человеческой жизни. Как вы знаете, я не стал подвергать риску человеческие жизни и не отдавал команду применять силу против тех, кто ворвался в здание «Белого дома». В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестующих. Я категорически не принял это. Это привело бы к столкновениям. Именно поэтому я не стал подписывать Указ о введении чрезвычайного положения», – сказал С.Жээнбеков.

Президент КР подчеркнул, что попросил своих сторонников не выступать в его поддержку, чтобы не разделять народ, и призвал политических лидеров остановить своих сторонников, которые продолжают публичные акции.

С.Жээнбеков особо отметил, что молодежь Кыргызстана проявила высокую гражданскую позицию, работали для сохранения мира в стране, собственности граждан и государства.

В заключение Президент Кыргызстана выразил уверенность в том, что страна выйдет из сложившейся ситуации совместными усилиями.

Как сообщили официальные СМИ Кыргызстана, временно исполняющим обязанности мэра города Бишкек назначен первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

А.Бакетаев провёл экстренное совещание с вице-мэрами, временно исполняющими обязанностями руководителя аппарата и представителями районных акимиатов, на котором был обсужден дальнейший алгоритм действий для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности столицы. Отмечалось, что все хозяйствующие, топливно-энергетические, аварийные службы продолжают работу в штатном режиме, плановые работы идут согласно графику.

Временно исполняющий обязанности мэра опроверг информацию о том, что мэрия находится под управлением каких-то групп, координационного совета и самопровозглашенного мэра.

Обеспокоенность ситуацией в Кыргызстане выразил Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

«Достижение общественно-политического согласия в Кыргызской Республике, как в государстве-члене ШОС, имеет важное значение для безопасности и устойчивого развития на пространстве Организации. Надеемся на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в соответствии с Конституцией КР», – сказал Генсек ШОС.

Отметим, что, по сообщениям кыргызских СМИ, значительное число граждан страны пострадали во время протестных акций.

По состоянию на 12:30 часов 7 октября в медицинские учреждения Кыргызстана обратились 911 человек. Из них 705 после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 205 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 5 пострадавших находятся в реанимации. В Национальном госпитале скончался мужчина 2001 года рождения.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся консультации соответствующих специалистов, пострадавшие обеспечиваются всеми необходимыми лекарственными средствами.