Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны

БИШКЕК. КАБАР. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента КР Толгонай Стамалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны.

Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране.

С учетом сложившейся ситуации Глава государства рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов.

К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия Президента Сооронбая Жээнбекова будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло. Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан.

Сейчас он находится в Бишкеке.