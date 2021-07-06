Президент Кыргызстана поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.

Президент Кыргызстана сердечно поздравил Елбасы с днем рождения, пожелав доброго здоровья, благополучия и дальнейших свершений в многогранном государственном труде.

Садыр Жапаров подчеркнул большое значение деятельности Нурсултана Назарбаева в контексте современных казахско-кыргызских отношений, а также развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества.

Первый Президент Республики Казахстан поблагодарил кыргызского лидера за теплые поздравления и высказался за расширение и углубление исторически тесных связей между братскими странами.