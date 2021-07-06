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    13:24, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Президент Кыргызстана поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.

    Президент Кыргызстана сердечно поздравил Елбасы с днем рождения, пожелав доброго здоровья, благополучия и дальнейших свершений в многогранном государственном труде.

    Садыр Жапаров подчеркнул большое значение деятельности Нурсултана Назарбаева в контексте современных казахско-кыргызских отношений, а также развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества.

    Первый Президент Республики Казахстан поблагодарил кыргызского лидера за теплые поздравления и высказался за расширение и углубление исторически тесных связей между братскими странами.


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    Елбасы Первый Президент - Елбасы
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