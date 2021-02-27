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Президент Кыргызстана посетит Казахстан с государственным визитом

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Февраля 2021, 18:02
Президент Кыргызстана посетит Казахстан с государственным визитом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2-3 марта 2021 года по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Республику Казахстан с государственным визитом посетит Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

«В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне и подписание двусторонних документов, а также протокольные мероприятия согласно статусу госвизита. Президент КР С.Жапаров также проведет встречу с бизнес-сообществом Казахстана», - говорится в сообщении МИД РК.

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, планируется, что в ходе переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены состояние и перспективы казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на наращивание сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

«Главы государств также планируют обменяться мнениями по развитию интеграционных процессов в Центральной Азии, ЕАЭС и других многосторонних структурах, а также по актуальным вопросам международной повестки дня. По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений», - написал Берик Уали.


Центральная Азия   МИД РК   Кыргызстан  
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