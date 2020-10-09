Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьер-министра

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

«Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции КР, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона КР «О Правительстве КР» принята отставка премьер-министра КР Кубатбека Боронова», - говорится в сообщении.

Правительство КР также считается ушедшим в отставку.

В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства КР соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства КР.

Указ вступает в силу с момента подписания.